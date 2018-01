Promotor é alvo de atentado; ex-vereador é preso

Marcos Vinícius Ribeiro Cunha saía do plantão no Ministério Público local quando foi baleado por um motociclista. O atirador efetuou 12 disparos de arma de calibre 38 contra o veículo do promotor. Três tiros o atingiram nas costas. Ele foi socorrido e permanecia internado em hospital de Uberlândia, também no Triângulo Mineiro. Segundo o hospital, ele não corria risco de morrer.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local identificaram o atirador. Era Juliano Aparecido de Oliveira, de 22 anos, filho do ex-vereador de Monte Carmelo Valdelei José de Oliveira (PR). Em sua residência foram encontrados um revólver calibre 32 e uma moto na qual exames residuográficos apontaram vestígios de pólvora no retrovisor e no guidão.

A arma utilizada por Juliano no crime foi apreendida ontem pela polícia.

Cassação. O delegado responsável pelo caso, Wilton José Fernandes, suspeita de que o ex-vereador seja o mentor da tentativa de homicídio.

Valdelei presidiu a Câmara Municipal de Monte Carmelo e teve o mandato cassado por meio de ação impetrada pelo promotor Cunha, que havia detectado em 2013 um esquema de fraude em licitações.