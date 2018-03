Promotor diz que banco resiste à venda de ações O promotor de Justiça Silvio Marques afirmou que o Deutsche Bank, na Ilha de Jersey, está "dificultando a venda das ações da Eucatex, da família de Paulo Maluf, naquele paraíso fiscal." Jersey liberou 1,467 milhão de libras de offshores ligadas à família do deputado para o município. O restante será obtido pela venda das ações. O Deutsche esclareceu que "tem cooperado e continuará cooperando com as autoridades competentes em todas as etapas da investigação deste caso". Maluf afirmou que "não é réu no processo em Jersey, não tem ligação com as empresas e não tem conta no exterior."