Promotor: dinheiro de S. André ia para campanha de Lula Começou nesta manhã, no Fórum de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, o julgamento de Marcos Roberto Bispo dos Santos, acusado de ter participado do sequestro e assassinato do então prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel, crime ocorrido em janeiro de 2002. Segundo o promotor de Justiça Francisco Cembranelli, que faz a acusação, Daniel foi eliminado por um grupo criminosos que agiu "por encomenda" de corruptos que desviavam recursos da prefeitura. O promotor afirmou, pouco antes do julgamento ter início, que o dinheiro de corrupção se destinava a contas pessoais de políticos e também para abastecer campanhas eleitorais do PT, até mesmo a da primeira eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.