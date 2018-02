Promotor: Celso Daniel foi vítima de esquema corrupto Há cerca de uma hora, o promotor de Justiça Francisco Cembranelli está expondo aos sete jurados os argumentos da acusação no primeiro julgamento do caso Celso Daniel, que ocorre no Fórum de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo o promotor, o então prefeito de Santo André, do PT, executado em janeiro de 2002, foi vítima de "um plano macabro, promovido por uma verdadeira corja de malfeitores que lesava o patrimônio público e desviava recursos para campanhas eleitorais e contas pessoais". Para o promotor, a administração do PT em Santo André era "uma verdadeira máfia, e o chefe da organização era o empresário Sérgio Sombra, "amigo de Celso Daniel".