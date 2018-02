Promotor ameaça autuar Buratti por falso testemunho O empresário Rogério Buratti poderá ser autuado em flagrante por falso testemunho se negar à Justiça o que declarou em agosto de 2005 à polícia e ao Ministério Público sobre o suposto envolvimento do ex-ministro Antonio Palocci (Fazenda) com a máfia do lixo de Ribeirão Preto. A advertência foi feita ontem pelo promotor Aroldo Costa Filho, da força-tarefa que investigou a segunda gestão Palocci na Prefeitura de Ribeirão (2000-2002). Buratti acusara Palocci de ter recebido mensalão de R$ 50 mil. Com base nisso, a promotoria fez a denúncia, atribuindo ao ex-prefeito autorização de aditamentos irregulares ao contrato de coleta de lixo, e incluiu o empresário no rol de testemunhas. Em junho, porém, Buratti retratou-se em declaração registrada em cartório. ?Se ele confirmar a retratação quando for ouvido em juízo, pode ser preso em flagrante e processado por falso testemunho, sujeito a até 4 anos de reclusão?, disse Aroldo. O promotor destacou que Palocci não estava sob investigação. ?A partir das informações de Buratti conseguimos provas importantes. Foi ele que indicou o caminho espontaneamente. Não houve pressão. Sem ele seria impossível encontrar as provas que incriminavam Palocci.? ?É nulo de origem o ato que os promotores praticaram?, rebateu o advogado de Buratti, Roberto Telhada. ?Meu cliente foi coagido. Por isso fez acordo para denunciar o ministro. A retratação vale sim.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo