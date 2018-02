Promessa sobre ficha suja afeta palanque de PT e PSDB

Ex-governador da Paraíba e pré-candidato tucano ao Senado, Cássio Cunha Lima não poderia concorrer. Foi cassado em última instância por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder econômico e político e deixou o cargo em fevereiro de 2009. Procurado, Cunha Lima não respondeu ao pedido de entrevista.

Já no Tocantins, o PT perderia o aliado e amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador Marcelo Miranda (PMDB), parceiro do governo federal no projeto Manuel Alves, de produção de frutas para exportação, uma das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) inauguradas pela ex-ministra da Casa Civil e pré-candidata do PT Dilma Rousseff antes de estar concluída. Miranda foi cassado TSE e deixou o governo em agosto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.