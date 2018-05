Promessa aos cadeirantes O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou ontem de um ato com pessoas portadoras de mobilidade reduzida. Rodeado por cerca de 20 cadeirantes, o tucano percorreu,acompanhado do candidato a vice, Campos Machado (PTB), um dos calçadões no centro da cidade. Entre outras promessas, comprometeu-se a dar aos deficientes físicos prioridade na fila por moradia popular. À tarde, o candidato foi a um almoço promovido pelo Rotary Club e reiterou as suas principais propostas para a educação, saúde, segurança, trânsito e transporte.