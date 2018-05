Projetos sobre pré-sal ainda não chegaram à Câmara

Líderes partidários, tanto de oposição como da base aliada, defendem a análise dos projetos por comissões especiais. Também o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), tem demonstrado a preferência de evitar a tramitação dos quatro projetos pelas comissões permanentes. Pelas regras, quando o conteúdo de um projeto precisa ser analisado por mais de três comissões, uma comissão especial é criada.

Por essa sistemática, as discussões e votações, que seriam feitas pelas comissões permanentes, ficam concentradas em uma única, antes de a proposta seguir ao plenário. A comissão especial também deixa na mão de apenas um relator o trabalho de fechar o texto a ser votado pelos parlamentares. Entre os nomes cotados para a relatoria estão o do líder Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), o do deputado Antonio Palocci (PT-SP) e de Arlindo Chinaglia (PT-SP).