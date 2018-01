Projetos polêmicos marcam convenção de comunicação

A conferência custará cerca de R$ 8 milhões à União. De hoje até quinta-feira, 1.539 delegados vão debater propostas para uma política nacional de comunicação - todos ficarão hospedados na rede hoteleira da capital, custeados pelo poder público. Apesar do apoio governamental, a representatividade da convenção ficou comprometida, porque seis das oito entidades empresariais já abandonaram a Confecom.

Há cerca de um mês o setor de organizações não-governamentais (ONGs) aprovou suas propostas. A principal é a criação de um Conselho Nacional de Comunicação, que seria composto por usuários (50%), trabalhadores do setor (25%) e empresas (25%), destinado a regulamentar e aprovar concessões para diversos serviços na área de comunicações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.