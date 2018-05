Projetos do pré-sal já receberam 823 emendas Os quatro projetos de lei que tratam do marco regulatório do pré-sal receberam, ao todo, 823 emendas, segundo balanço divulgado hoje pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. O prazo para apresentação de emendas foi encerrado às 19h desta sexta-feira.