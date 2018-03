Projeto veta candidatura de quem renunciar ao cargo

O texto ainda torna inelegível quem for condenado por um colegiado na primeira ou na segunda instância judicial. Nesse trecho, os parlamentares foram menos rígidos, descartando a possibilidade de punir quem sofrer condenação de apenas um juiz.

O projeto, relatado pelo deputado Índio da Costa (DEM-RJ), será entregue ao presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), na quarta-feira. Deputados prometem votá-lo neste semestre. Depois, o tema ainda dependerá de apreciação dos senadores.

De acordo com o relator, se a votação for concluída até julho, as mudanças poderão valer para as eleições de outubro. O projeto, explica, altera apenas a regra de inelegibilidade, não mexendo na legislação eleitoral - qualquer mudança nessa lei só pode ocorrer um ano antes de qualquer eleição.

O projeto estabelece que quem renunciar para evitar a cassação ficará impedido de disputar eleição pelo prazo que teria para o fim de seu mandato, somando-se a isso os oito anos seguintes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.