Projeto tenta reforçar laços tucanos com o Bolsa Família A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 11, projeto de lei de autoria do senador Aécio Neves (MG) para tentar reforçar os laços dos tucanos com o programa Bolsa Família, uma das principais bandeiras eleitorais da provável adversária Dilma Rousseff. O texto introduz na Lei Orgânica de Assistência Social (Loas) a previsão de que o Bolsa Família será custeado com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).