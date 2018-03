Projeto sobre Fust é aprovado no Senado A Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTI) do Senado aprovou hoje pela manhã, em turno suplementar, o projeto de lei que regulamenta a competência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para arrecadar o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). O projeto, que também reafirma a competência da Anatel para aplicar sanções aos inadimplentes com o Fust, foi aprovado na última quarta-feira, dia 23, em primeiro turno. Com a votação de hoje, que tem caráter terminativo, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.