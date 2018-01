Projeto quer tirar aposentadoria de parlamentar cassado A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou hoje um projeto que determina a perda da aposentadoria de parlamentar que for cassado ou renunciar ao mandato para escapar de processo. Como tem caráter terminativo, a proposta poderá seguir direto para a Câmara se não for apresentado recurso pedindo votação em plenário.