Projeto prevê mais mulheres no conselho de empresas A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou hoje projeto da senadora Maria do Carmo (DEM-SE) que torna obrigatório a participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e demais empresas em que a União detenha a maioria do capital social com direito a voto. A proposta prevê que o preenchimento dos cargos será gradual, chegando a 40% em 2022.