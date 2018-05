Projeto prevê estatal moderna e atuando no exterior

O projeto está amadurecendo no Ministério das Comunicações há mais de um ano. Antes de deixar o cargo, o então ministro das Comunicações, Hélio Costa, entregou ao presidente a minuta de uma Medida Provisória que traça as linhas gerais da modernização dos Correios. O projeto passa no momento pelo crivo da Casa Civil para depois ser enviado ao Congresso.

A modernização se dará em três frentes: criação de novos serviços, atuação no exterior e implantação de uma governança corporativa, o que transformaria a atual empresa pública de direito privado em uma sociedade anônima de capital fechado, que passaria a se chamar Correios do Brasil S.A.