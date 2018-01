Projeto libera bingo e rifa para partido arrecadar dinheiro

BRASÍLIA - O projeto de lei que traz novas regras para o sistema político-eleitoral aprovado nesta terça-feira, 12, em uma comissão da Câmara dos Deputados autoriza os partidos políticos a realizar sorteios, bingos, rifas, loterias e outros eventos para arrecadar dinheiro.

A proposta polêmica faz parte do texto-base aprovado pelo colegiado. Um destaque apresentado pelo PSOL propõe retirar essa parte do projeto e deve ser analisado nesta quarta-feira, 13.

“Somos contra essa proposta. Abrir essa janela é muito ruim, é incontrolável. Como você vai fazer, vai comunicar à Justiça Eleitoral cada bingo? É uma proposta extremamente vaga”, criticou o deputado Ivan Valente (PSOL-SP).

Segundo o deputado Vicente Cândido (PT-SP), relator do projeto aprovado nesta terça-feira, ele incluiu a ideia no relatório a pedido de “presidentes de partidos”, entre eles o presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo.

Ao longo da tramitação do projeto na comissão, Vicente foi pressionado por outros deputados a retirar a proposta do texto, mas ele não recuou. Parlamentares afirmam que o artigo beneficia diretamente o PT, que tem uma militância mobilizada e capilaridade para organizar esse tipo de evento e engordar os cofres do partido.

Desde 2004, o funcionamento de casas de bingo e máquinas caça-níqueis é proibido no Brasil. Apenas entidades filantrópicas, como associações sem fins lucrativos e igrejas, podem promover eventos como esse.