Projeto eleitoral faz PT-SP cobiçar cargos no Estado

Integrantes da bancada paulista do PT fizeram nas últimas duas semanas reuniões com a direção partidária, em Brasília, para identificar o mapa das nomeações atuais, ou seja, com qual partido está determinado órgão ou quem é o padrinho dos nomeados, além de discutir os critérios das indicações para os postos do governo federal no maior colégio eleitoral do País.

O PT considera estratégico ocupar as estruturas de órgãos sociais em São Paulo, como braços de ministérios que fazem investimentos em habitação, saúde e educação no Estado. "Temos em São Paulo investimentos importantes do Minha Casa, Minha Vida, investimentos importantes em saneamento. Mas as pessoas não sabem que foram feitos pelo governo do PT", afirma uma liderança do partido no Estado.

O PT avalia que uma das maneiras de quebrar a resistência da classe média paulista e, assim, ganhar força eleitoral é "disputar a autoria" dos investimentos feitos em São Paulo com as administrações do PSDB, no governo paulista desde 1995, e do DEM, na prefeitura da capital. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.