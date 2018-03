Projeto de Viana quer tirar cargo de juiz desonesto O senador Tião Viana (PT-AC) apresentou proposta de emenda à Constituição (PEC) para garantir a perda do cargo de juiz que receber recursos indevidamente, para influenciar suas decisões judiciais. Viana argumenta que a sociedade não pode admitir que a pena máxima nesses casos seja apenas aposentadoria por interesse público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.