Projeto de Serra para a região do Pontal desagrada MST

O Movimento dos Sem-Terra (MST) promete invadir fazendas e fechar rodovias no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo, para protestar contra o projeto do governador de São Paulo, José Serra, de regularizar as áreas com mais de 500 hectares na região. A proposta, encaminhada nesta sexta-feira, 15, à Assembléia Legislativa, deve permitir a regularização de 200 fazendas com área de 300 mil hectares, que são objeto de disputa pelo Estado sob a alegação de serem terras devolutas. O governador anunciou um pacote de R$ 160 milhões para a região. Informações obtidas pela Agência Estado mostram que os investimentos serão distribuídos em projetos que envolvem diversas áreas, tais como assentamentos, recuperação de rodovias, educação, agronegócio, agricultura familiar e saúde. Na avaliação do governo, uma das medidas de maior impacto é a proposta de regularização fundiária para terras ocupadas com mais de 500 hectares nessa região, extremo oeste do Estado. As áreas são pretendidas pelo MST para abrigar assentamentos. De acordo com o coordenador regional Valmir Rodrigues Chaves, a medida do governador vai "legitimar a grilagem". Ele disse que o MST não concorda com a regularização mesmo que a condição seja a reversão de parte das terras para a reforma agrária. "Falou-se em 20%, mas é muito pouco. Nós (MST) e os outros movimentos temos 6 mil famílias acampadas na região. Será que o governador quer expulsar essas famílias de lá?" O líder recebeu a informação sobre o projeto quando participava do encerramento do 5º. Congresso Nacional do MST, ontem, em Brasília. Ele disse que o movimento não participou de discussões sobre essa proposta. "Os acampados estão esperando a retomada dessas terras e a destinação para assentamentos, que foi uma promessa do governo estadual." Chaves lembrou que o atual governador de São Paulo, quando estudante, lutou contra o regime e foi exilado. "Não acredito que hoje ele está do lado dos latifundiários." Além das invasões e bloqueio de rodovias, o MST pretende mobilizar deputados para tentar barrar o projeto na Assembléia. "O governo vai interferir numa questão que está sendo discutida na justiça." Em dezembro de 2003, o governo paulista já havia promulgado lei que regulariza a posse de fazendas com menos de 500 hectares.