Projeto de lei no Congresso fixa mínimo em R$ 545 O projeto de lei encaminhado hoje ao Congresso Nacional estabelece o valor de R$ 545,00 para o salário mínimo deste ano e as diretrizes para a política de valorização do mínimo entre 2012 e 2015. Pelo texto do projeto, o governo manteve a política atual de reajuste, que leva em conta a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no ano anterior ao do reajuste mais a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB), apurada pelo IBGE, nos dois anos anteriores ao do aumento.