Projeto de lei definirá eleição no DF, diz deputado A Câmara Legislativa do Distrito Federal definirá as regras para eleição indireta do sucessor de José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM) por meio de um projeto de lei. O presidente da Casa, deputado distrital Cabo Patrício (PT), explicou que, no Tocantins, onde houve eleição indireta no ano passado, a Assembleia Legislativa regulamentou a eleição por meio de resolução, e, por isto, a constitucionalidade do pleito é questionada no Supremo Tribunal Federal (STF). O projeto de lei, segundo o petista, evitará questionamentos.