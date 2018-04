Projeto de Clodovil é aprovado 1 semana após sua morte Uma semana após a morte do deputado Clodovil Hernandes (PR-SP), o Senado aprovou hoje, por unanimidade, projeto de sua autoria que autoriza os enteados a adotarem o sobrenome do padrasto ou da madrasta. Já aprovado pelos deputados, a proposta passará a vigorar depois de sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O sobrenome do pai ou da mãe não poderá ser retirado. Os enteados deverão pedir o registro ao juiz, desde que tenham o consentimento do padrasto ou da madrasta.