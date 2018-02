Projeto da Petro-Sal não terá dificuldades, diz relator

Segundo informou o presidente da comissão, deputado Brizola Neto (PDT-RJ), a votação ficou para a próxima terça-feira, às 14h30. O pedido de vista no dia da leitura do projeto, de acordo com o deputado, é uma questão de praxe na Câmara quando se trata de assuntos polêmicos.

Faria acolheu sete emendas em seu projeto, incluindo uma que obriga a futura estatal a contratar auditoria independente de suas contas e outra que proíbe a instalação de escritórios regionais da empresa. Assim, a Petro-Sal poderá ter apenas escritório central no Rio de Janeiro e sede em Brasília. Segundo Faria, como a empresa será enxuta, não é necessário que ela tenha outros escritórios. Questionado sobre o motivo pelo qual não incluiu em seu parecer a mudança de nome da estatal, ele explicou que o governo ainda negocia o uso com o empresário de Mossoró (RN) que já tem a marca registrada.