Projeção do 'Estadão Dados' indica que Câmara aprovará impeachment

Após os votos das bancadas de 22 das 27 unidades da Federação, as projeções do Estadão Dados indicam que a Câmara terá 13 votos a mais que o necessário, 342, para a aprovação da continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

O próprio governo já admite a derrota e, em clima de pessimismo, foi surpreendido pelo baixo nível de ausências (somente dois dos 513 deputados não compareceram). O fator foi a principal surpresa negativa do Planalto, que contava com essa estratégia para evitar a aprovação do impeachment em plenário.

A provável aprovação do impeachment da presidente Dilma Rousseff no plenário da Câmara dos Deputados jogará para o Senado, a partir de agora, a definição sobre o afastamento ou não da petista. Só a partir da instauração do processo pelos senadores é que a presidente pode ser afastada por até 180 dias do cargo, enquanto o próprio Senado faz o julgamento de mérito para analisar se a presidente deve ser condenada por crime de responsabilidade.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), tem articulado levar o caso para votação no dia 11 de maio. Essa é a data com a qual trabalham senadores governistas, mas a oposição quer acelerar o quanto for possível a definição. Além da decisão sobre o afastamento, é o Senado que tem a prerrogativa de julgar a presidente.

A decisão tomada no plenário da Câmara na noite deste domingo deve chegar ao Senado na segunda-feira, 18, e será lida pelo presidente do Senado no dia seguinte. A partir daí, os senadores têm até 48 horas para formar uma Comissão Especial que analisará o caso por até dez dias.

O grupo deve elaborar um parecer com a avaliação sobre a situação de Dilma, que será votado na Comissão e no plenário da Casa. Neste momento, o afastamento da presidente pode ser determinado a partir da aprovação por maioria simples dos 81 senadores da Casa.

Com a instauração do processo e afastamento de Dilma do cargo, uma comissão acusadora é formada na Casa para instruir todo o procedimento - com produção de provas. A decisão do colegiado é votada e levada ao plenário do Senado, se a opinião for pela responsabilização da presidente.

Ao final, a sessão de julgamento de Dilma é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski. Na ocasião, os senadores respondem se a presidente cometeu o crime imputado a ela e se pode perder seu cargo.

Ontem, o líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado (GO), defendeu que a Casa analise de forma breve o afastamento de Dilma. Segundo Caiado, é possível levar o caso para análise na Casa dentro de dez a doze dias a partir da decisão da Câmara.

"Quanto tempo mais for prorrogado, maior será o tempo de desgaste e de ausência de governo. A presidente não tem sequer um quadro de ministros, é um exército batendo em retirada, é um desgoverno total. É uma questão de responsabilidade política a ocupação do governo pelo vice-presidente", disse Caiado, ao chegar para acompanhar a votação na Câmara.

Já o senador Lindberg Farias (PT-RJ) defendeu que o Senado siga o rito estabelecido sem "atropelos". "Temos um rito estabelecido. Sei que o (Romero) Jucá (presidente em exercício do PMDB) é acelerado, fez a convenção do PMDB em três minutos, só que aqui não. Não vamos aceitar atropelo", disse o petista. Lindberg prevê que o caso seja votado no dia 11 de maio.

Interlocutores do Planalto acreditam que no Senado será possível ter um debate mais técnico do que na Câmara e aguardam "sinais" do presidente da Casa, Renan Calheiros, sobre a forma como o processo será conduzido. A intenção do governo é garantir que a defesa de Dilma, encampada pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, seja ouvida em todas as etapas do processo no Senado.