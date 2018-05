Programas sociais são prioridade em 2015, diz Belchior

Caso o Congresso Nacional não aprove o Orçamento do próximo ano até 31 de dezembro, segundo Miriam, o Executivo propôs regras de execução. "Estamos levando novamente a proposta de liberação da execução dos investimentos. É unanimidade no pais importância do investimento, que, juntamente com o consumo, garante crescimento sustentável", afirmou. "O País precisa que os investimentos não sofram restrições"

O Executivo propõe, segundo Miriam, que algumas despesas tenham 100% de liberação se o Orçamento não tiver sido aprovado até o ano começar. Entre os itens apresentados, três deles não estavam contidos no projeto do ano passado: investimentos do Ministério da Educação, do PAC e de empresas estatais.

Outros são despesas obrigatórias, bolsas de estudo, financiamento ao estudante, aplicação mínima em saúde, ações de prevenção a desastres, formação mínima de estoque público. "Acreditamos que orçamento será aprovado até o final do ano, mas fizemos regra de excepcionalidade", disse.