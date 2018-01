Programa do PT para 2002 só fica pronto em maio O programa de governo do Partido dos Trabalhadores só ficará pronto em maio. Hoje, a comissão responsável pela elaboração da proposta petista, sob coordenação do prefeito de Santo André, Celso Daniel, se reuniu, em São Paulo, pela primeira vez, e definiu que a legenda vai organizar seminários nas cinco regiões do País para discutir os problemas do Brasil. "Vamos fazer os seminários em todas as regiões do País para que possamos discutir o Brasil a partir da ótica de cada lugar", afirmou Daniel. A comissão, formada por 24 pessoas, entre elas a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, e o deputado federal Aloízio Mercadante, decidiu também que o PT vai organizar seminários temáticos para abordar questões como segurança e saúde. As propostas que surgirem nesses encontros serão utilizadas na elaboração do programa de governo, segundo Daniel. O coordenador do programa de governo do PT afirmou que depois de concluído, o programa será submetido ao Diretório Nacional da legenda e, em junho, passará por uma consulta junto aos partidos aliados. A proposta "sofrerá eventuais ajustes". Daniel ressaltou que o PT vai procurar maior interatividade com diversos setores da sociedade civil, em relação às campanhas anteriores à Presidência da República, para confeccionar o plano. A legenda vai lançar um portal na Internet exclusivamente para convocar à sociedade a colaborar com propostas para o País. "Fizemos algumas mudanças na metodologia (de elaboração do plano) com base na experiência que acumulamos. Não se trata de erros, mas sim de aperfeiçoamentos. Queremos uma interatividade maior", disse Daniel. Dos 24 integrantes da comissão, apenas quatro não estiveram presentes no encontro de hoje. A próxima reunião está marcada para o dia 22 de fevereiro, em local a ser definido.