Programa do PSB-Rede defende melhora da democracia

Campos disse que o documento abordará ainda "a economia, a questão ambiental, o desenvolvimento no campo e na cidade, a indústria, a postura do Brasil no que tange a abrir mercados para ampliar seu comércio internacional". O cronograma do PSB-Rede prevê, de acordo com ele, que o debate siga até 1º de fevereiro, para então, se começar a discutir, efetivamente, as diretrizes do programa. "Queremos chegar a junho com o programa esboçado, este é o nosso cronograma", afirmou, na sede provisória do governo de Pernambuco. "O documento é fruto do debate que fizemos desde 5 de outubro, quando convocamos 120 amigos do PSB e da Rede para debater em São Paulo."

Ética

Perguntado se o País vive hoje uma crise ética, Campos disse acreditar que a questão da conduta estará presente na cabeça da população na hora de tomar as decisões e tem sido reclamada nas ruas e nas redes sociais. "Sobretudo na política, mas também no cotidiano, com atitudes como não furar fila, dar preferência ao pedestre", afirmou, sem responder, diretamente, à pergunta. Segundo o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, o processo que se vive no País, hoje, envolvendo a ética, "vai legar um Brasil melhor no futuro".