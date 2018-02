Programa do PMDB ao PT pede fim de aparelhamento Com seis ministérios e na disputa por postos em todos os órgãos estatais, O PMDB defende que o sucessor do governo Lula tenha um programa que "limite os gastos públicos" e dê "autonomia técnica às agências reguladoras". As propostas fazem parte do programa de governo que o partido apresentou ontem, na condição de aliado do PT e da candidata Dilma Rousseff.