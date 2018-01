Programa do PFL fala de segurança Após o seqüestro e assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), o PFL resolveu abordar com maior destaque a questão da segurança pública no programa de TV do partido que vai ao ar no dia 31. Até agora, as inserções procuravam destacar a imagem da governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL à presidência da República Roseana Sarney. Além da governadora, o programa contará com depoimentos do senador Romeu Tuma (PFL-SP) e do deputado Moroni Torgan(PFL-CE), conhecidos, dentro da legenda, como especialistas na área de segurança. Torgan elaborou a "espinha dorsal" de um plano de combate à criminalidade que foi entregue nesta quarta-feira ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Este projeto deverá ser a base das propostas de Roseana para a área na campanha eleitoral. A governadora, Tuma e Torgan reuniram-se nesta quinta-feira em um estúdio em São Paulo, para discutirem o assunto e participarem das gravações do programa partidário. Tuma revelou que foi convidado a participar, na quarta-feira, e Torgan no dia anterior. O deputado destacou cinco pontos do plano: a criação de um núcleo de "alto nível de estudos de segurança", denominado Escola Superior de Segurança; a criação de uma secretaria nacional de inteligência que reuna informações sobre criminosos e a criminalidade em todo o País; uma secretaria de planejamento operacional para planejar ações objetivas; centros de segurança comunitária com serviço de paramédicos e apoio às vítimas; e um serviço de apoio ao policial contendo seguros de saúde, vida e amparo e jurídico. "Daí então poderemos fazer a cobrança e uma corregedoria adequada com supervisão nacional", disse Torgan. Tuma negou que o PFL esteja fazendo uso político do assassinato de Celso Daniel. Ele disse porém "que não se pode andar a reboque dos acontecimentos. É preciso antecipá-los". E declarou que outros partidos estão fazendo programas específicos sobre segurança. Torgan ressaltou que seu projeto está pronto desde setembro e que não é possível esperar o novo governo para tomar atitudes. O deputado acrescentou que a possibilidade de propor a criação da prisão perpétua para seqüestros seguidos de morte está sendo estudada pelo partido. "A possibilidade de virmos a ser favoráveis, é boa", disse. Tuma lembrou, entretanto, que a adoção da prisão perpétua esbarra em normas constitucionais de difícil modificação e que a discussão deve girar em torno da redução de benefícios que atenuam a pena. Para ele, os criminosos perigosos devem cumprir as penas integralmente.