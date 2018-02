Programa de Pezão volta a ignorar proibição

A ação foi movida pela coligação do candidato do PT ao governo, o senador Lindbergh Farias. Está prevista multa diária de R$ 5 mil a cada vez que a decisão judicial for desrespeitada. No vídeo, Pezão aparece rodeado por moradores, inclusive crianças, que elogiam a obra na comunidade. "Você é `pezinha''", diz o candidato do PMDB a uma menina, depois de colocar o seu pé ao lado do dela. Antes, o governador apareceu ao lado da mulher, tomando café da manhã no apartamento do casal em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Também foram exibidos depoimentos gravados pelos pais do governador.

O candidato do PR ao governo, Anthony Garotinho, concentrou sua fala em promessas, caso seja eleito: construir 40 mil casas, 40 restaurantes populares e reduzir em 50% o valor cobrado pelo IPVA, o imposto para proprietários de carros. Marcelo Crivella, do PRB, prometeu construir escolas de tempo integral em modelo inspirado em iniciativa realizada na Bahia e o candidato do PSOL, Tarcísio Motta, criticou "perseguições políticas" contra sindicalistas e afirmou que irá mudar o atual modelo de educação.

Lindbergh Farias voltou a dizer que pretende "derrubar o muro que separa o Rio do cartão postal do Rio esquecido, da zona norte, da Baixada Fluminense e de São Gonçalo", criticando a gestão do PMDB no Estado. O PT integrou o governo atual de 2007 até o início deste ano. no programa, Lindbergh apareceu ao lado da mulher e dos filhos e concentrou suas propostas em educação, transportes e saúde. Sobre segurança, disse que "somente com cultura e educação haverá pacificação". No fim, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu mais uma vez pedindo votos para Lindbergh.

No trecho dos candidatos ao Senado, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) pediu votos para o candidato do PDT, Carlos Lupi, apesar de a coligação de Pezão apoiar a candidatura do ex-prefeito Cesar Maia (DEM). Em junho, quando o nome de Maia foi anunciado para o Senado, Paes classificou o acordo entre PMDB, DEM e PSDB de "bacanal eleitoral". Na ocasião, o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) abriu mão de sua candidatura e cedeu a vaga ao ex-prefeito, um dos principais adversários políticos de Paes.