Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A candidata Marina Silva (PSB) confirmou na tarde desta sexta-feira, 22, que o lançamento do programa de governo de sua campanha ocorrerá no próximo dia 29. De acordo com ela, a base do documento é aquela elaborada com o ex-governador Eduardo Campos, líder da chapa até o acidente aéreo do dia 13 de agosto que o matou junto com seis pessoas de sua equipe.

A candidata disse que mais de 6 mil pessoas participaram das discussões pela internet e por meio dos seminários regionais que resultaram no programa de governo da coligação Unidos pelo Brasil. "O lançamento será feito em cima dos eixos temáticos já estabelecidos", afirmou a ex-ministra.