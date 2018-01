Programa da sigla vai ter só 5 minutos, diz TSE

Na decisão, Versiani afirmou que o PSD, embora conte em seu quadro com 52 deputados federais filiados (hoje a bancada está com 47 parlamentares), não constava do rol de legendas que participaram do pleito em 2010. Por essa razão, o partido não teve direito a dez minutos de programa partidário, além das inserções de 30 segundos e 1 minutos semestrais. "É um disparate, não tem lógica", afirmou o advogado do PSD, Admar Gonzaga, que recorreu da decisão no último dia 9 de fevereiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.