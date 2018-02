Programa Bolsa Família é citado em publicação francesa O Bolsa Família foi citado em um dossiê sobre programas de renda mínima na edição de maio do jornal francês Le Monde Diplomatique. O jornal destaca que o programa foi instituído pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A publicação também lembra o programa de renda básica de cidadania, que virou lei em janeiro de 2004, defendido pelo senador Eduardo Suplicy (PT-SP). Trecho do texto pode ser acessado no site www.monde-diplomatique.fr.