Profissionais liberais entram no STF contra MP do IR A Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL) encaminhou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Medida Provisória nº 22, que corrigiu a tabela do Imposto de Renda das pessoas físicas em 17,5% e elevou a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das empresas prestadoras de serviços de 1% para 3%. Na ação, a CNPL requer a suspensão do artigo 3º da Medida Provisória editada pelo governo no último dia 8 de janeiro. Segundo a entidade, o dispositivo aumentou a carga tributária incidente sobre as empresas prestadoras de serviços em geral e ?atingiu em cheio o patrimônio jurídico dos profissionais liberais que exercem suas atividades como pessoas jurídicas?.