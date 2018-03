Professores furam bloqueio e fazem apitaço contra Serra Apesar do esquema de segurança com 100 policiais militares, metade deles da Força Tática, dez manifestantes do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) atrapalharam o protagonismo do presidenciável tucano José Serra na cerimônia de inauguração do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. Discretos, entraram no evento e se misturaram entre o público. A presença deles só foi revelada quando o locutor anunciou o discurso de Serra. Os manifestantes começaram a apitar e a gritar palavras de ordem contra o governo estadual.