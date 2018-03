Professores do Rio ameaçam ir à Justiça

RIO - Os professores e demais profissionais da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro discutirão em assembleia no próximo dia 12 a possibilidade de recorrer à Justiça contra o governo Luiz Fernando Pezão (PMDB) para cobrar prejuízos decorrentes do atraso no pagamento dos salários.

“Os servidores sempre receberam no terceiro ou quarto dia útil. Muitos têm dívidas parceladas que vencem nos primeiros dias do mês, planejadas de acordo com a data em que costumavam receber. Como agora só receberão no dia 12, muitos não terão dinheiro para quitar as dívidas na hora certa”, disse o secretário de Finanças do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, Danilo Serafim. “Provavelmente pediremos o ressarcimento desse prejuízo.”

O sindicato acionou judicialmente o Estado para o pagamento integral da segunda parcela do 13º salário, mas a Justiça negou decisão provisória favorável. Agora será analisado o mérito do pedido.

Greve geral. Em 3 de fevereiro haverá outra assembleia, desta vez com a participação de servidores estaduais de todas as áreas, como saúde, educação e segurança. Poderá ser decidida uma greve geral.

Em decorrência de ordem judicial, os salários de funcionários do Poder Judiciário e do Ministério Público foram pagos em 30 de dezembro.