Professores de federais voltam a se reunir com governo Uma nova reunião com o objetivo de definir o rumo da greve dos docentes de instituições federais deve acontecer às 14h desta terça-feira. Na tarde da última segunda-feira, o governo federal, por meio de membros do Ministério do Planejamento, apresentou uma proposta que foi rejeitada por unanimidade pela categoria. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior (Andes), a rejeição de uma proposta em 100% das assembleias aconteceu pela primeira vez na história da categoria.