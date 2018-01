Professores das federais receberão com reajuste em fevereiro Os professores das escolas técnicas e universidades federais vão ter aumento médio de 13% no salário-base a partir de 1º de fevereiro. Aprovado em dezembro pelo Congresso, o projeto de reajuste foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial, depois de sanção do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ao custo total de R$ 341 milhões neste ano, o aumento de salário encerrou a greve de 107 dias dos docentes, que deixou as instituições de ensino sem aulas no último semestre. A paralisação de professores foi a mais longa ocorrida nos campus no atual governo. Em 1998, os docentes chegaram a ficar 104 dias em greve. No decorrer do segundo semestre do ano passado, o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e os líderes do Sindicato Nacional dos Docentes (Andes) travaram uma guerra de discursos e ações na Justiça. A briga esquentou com a decisão do governo de bloquear os salários dos grevistas. O Ministério da Educação (MEC) ofereceu, no início da paralisação, aumento na Gratificação de Estímulo à Docência (GED), que beneficiava mais os professores da ativa que estavam em sala de aula. Essa proposta foi descartada pelo comando do Andes. Os sindicalistas alegavam que o reajuste por meio de gratificação só aumentava a diferença salarial entre ativos e aposentados. Até as últimas semanas de negociação, o sindicato defendeu a incorporação ao salário de uma outra gratificação, a GAE. No contra-ataque, o MEC alegava que o pedido dos sindicalistas privilegiava os aposentados e os professores com mais tempo de serviço, que contavam com anuênios. E deixava sem aumento os docentes contratados nos últimos cinco anos. Só com uma intermediação do Congresso, sindicalistas e governo fecharam acordo estabelecendo aumento no salário-base.