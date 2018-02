Professores da UFC e da Unilab continuam greve no CE

A ideia inicial do Sindicato dos Professores da UFC e da Unilab era fazer um plebiscito para decidir sobre a proposta do MEC, mas na assembleia a tese da consulta foi derrubada. A secretária geral do Sindicato, professora Marília Brandão, disse que a decisão dos professores cearenses será levada na quarta-feira para mesa de negociação com o MEC, em Brasília.

O Sindicato dos Professores da UFC e Unilab através de nota sinalizava com o final da greve, mas foi voto vencido. Os servidores da UFC, parados há dois meses, fazem nesta terça-feira pela manhã uma passeata pelos ruas centrais de Fortaleza.