Professoras passam mal após greve de fome no Ceará

Em greve de fome, duas professoras da rede municipal de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, foram parar no hospital nesta sexta-feira, 29. Elas fazem parte de um grupo de sete professores que passaram a se alimentar apenas de água-de-coco desde a última quarta-feira. Manifestantes e representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) se reuniram nesta sexta com o prefeito Roberto Pessoa para tentar chegar a um acordo. Os professores querem um reajuste salarial entre 16 a 23%, mas o prefeito só ofereceu 3%. Dos sete grevistas, dois desistiram 24 horas depois de iniciada a greve de fome. As professoras Meire Silva e Joana D´arc passaram mal de madrugada e foram levadas ao hospital da cidade. Elas tomaram soro, mas se recusaram a comer qualquer alimento sólido, insistindo em manter a greve. Horas depois, as duas foram liberadas pelos médicos e voltaram a se juntar aos outros três grevistas que estão acampados na ante-sala do secretário de Educação, Marcelo Farias. Pela manhã, houve um tumulto envolvendo um fotógrafo que estava a serviço da Prefeitura e alguns manifestantes. Dois assessores da Prefeitura foram feridos e registraram um Boletim de Ocorrência (BO). De acordo com assessoria de imprensa da Prefeitura de Maracanaú, o município está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e por isso não poderia dar aumento maior que 3% aos professores. Uma fonte que não quis se identificar informou, no entanto, que a Prefeitura teria condições de reajustar em até 17%, mas preferiu investir em melhorias na infra-estrutura das escolas. Os alunos da rede municipal estão sem aula há um mês. A Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa acompanha o desfecho do caso.