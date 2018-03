Professora atira copo de água em governador da BA

Michele Perrone, de 34 anos, tentou acertar o governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), arremessando um copo de plástico com um pouco de água contra o grupo no qual ele estava, ao lado do vice, Otto Alencar (PSD). O copo atingiu um integrante da Casa Militar que fazia a segurança do governador. Michele foi isolada por seguranças e policiais e liberada minutos depois - após outros participantes da festa gritarem em coro "solta, solta".

Foi o principal tumulto registrado no cortejo, que celebrou os 190 anos da expulsão das tropas portuguesas da Bahia, consolidando a independência do País. A Secretaria de Segurança Pública, porém, temia que o encontro da população com as principais autoridades públicas do Estado, em meio aos confrontos nas manifestações realizadas em Salvador, pudesse ter resultado pior. Ao todo, mais de 2 mil policiais foram destacados para trabalhar na festa, 700 a mais que no ano passado. Um helicóptero da PM monitorou todo o percurso.

No fim, as manifestações foram pacíficas. As provocações ficaram reservadas, sobretudo, a vaias aos políticos, em vários momentos, e a faixas e cartazes. Uma delas, levada por um grupo do PSOL, por exemplo, desafiava o prefeito ACM Neto (DEM), depois de a prefeitura ter proibido a exibição de qualquer tipo de material promocional ou publicitário no cortejo. "ACM Neto, venha tomar minha faixa! Pelo direito à liberdade de expressão", dizia o texto, assinado pelo partido.

Cerca de 60 mil pessoas participaram da festa, segundo a Polícia Militar. Em alguns momentos, faltou espaço nas estreitas ruas da região. Houve confusão, por exemplo, entre a equipe que fazia a segurança de Neto, que seguia no "bloco de oposição", e integrantes do governo estadual, que caminhavam no bloco em frente.

O secretário de Saúde da Bahia, Jorge Solla, reclamou ter recebido uma cotovelada no peito de um segurança do prefeito, que tentava abrir passagem. "Há muitas testemunhas", afirmou. Solla, porém, não precisou de atendimento médico, nem prestou queixa.

"Esta é a principal data da Bahia, a festa da cidadania do Estado e do Brasil, e este ano tem um sabor especial, porque a população já estava nas ruas e chacoalhou a classe política", afirmou o governador, em fala bastante parecida com a do prefeito. "O civismo sempre foi a marca desta festa - e este ano ainda mais", disse ACM Neto. "Temos de buscar entender o recado das ruas."