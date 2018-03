Produtores rurais pedem anistia de dívidas a Dilma Um pequeno grupo de produtores rurais levou faixas com pedidos de anistia de suas dívidas, aproveitando a presença da presidente Dilma Rousseff em Natal. "Se a dívida dos países africanos foi perdoada, perdoe a dos produtores rurais", diz um das faixas levadas ao Centro Administrativo do Estado, onde a presidente participa da entrega de retroescavadeiras e máquinas niveladoras para 149 municípios do Estado.