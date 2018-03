Produtor de assentamento diz ter colheita impedida Produtores do Assentamento Bela Vista do Chibarro, de Araraquara, na região de Ribeirão Preto (SP), afirmaram que estão tendo prejuízos porque o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) estaria proibindo a colheita de produção de cana em suas áreas. Manoel Barbosa Neto queimou a cana no final de janeiro e no dia seguinte foi notificado sobre proibição de carregamento e transporte da cana.