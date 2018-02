Produção industrial volta a crescer e tem alta de 1,3% em maio, diz IBGE

A produção industrial no Brasil voltou a crescer em maio, com alta de 1,3% na comparação com o mês anterior, quando apresentou queda de 1,2%, segundo informou nesta sexta-feira o IBGE.

Em relação a maio do ano passado, a alta ficou em 2,7%, revertendo dois meses consecutivos de resultados negativos na mesma comparação - quedas de 1,3% em março e de 1,5% em abril.

No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, a produção industrial apresenta alta de 1,8%, com leve aumento sobre o acumulado até abril (1,6%).

Segundo o IBGE, o índice acumulado nos últimos doze meses até maio ficou em 4,5%, uma redução no ritmo de crescimento na comparação com o resultado de abril (5,4%) que dá continuidade à trajetória de desaceleração iniciada em outubro de 2010.

Dos 26 ramos da indústria pesquisados, 19 apresentaram aumento de produção em maio, com destaque para alimentos (3,9%), produtos de metal (12,8%), veículos automotores (3,5%), máquinas e equipamentos (4,8%), refino de petróleo e produção de álcool (4,2%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (4,4%).

Já os resultados negativos mais expressivos foram os da indústria farmacêutica (-12,1%), metalurgia básica (-1,9%), bebidas (-2,2%), edição e impressão (-2,4%) e equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, ópticos e outros (-5,3%). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.