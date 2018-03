Procuradoria recorre contra volta do prefeito de Campinas A Procuradoria Jurídica da Câmara de Campinas entrou hoje com recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) para tentar reverter a decisão que levou o petista Demétrio Vilagra de volta ao cargo de prefeito de Campinas, na última quinta-feira.