Procuradoria recomenda aprovação com ressalvas das contas de Dilma

Brasília - O vice-procurador-geral eleitoral, Eugênio Aragão, recomendou ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Gilmar Mendes a aprovação com ressalvas das contas de campanha da presidente Dilma Rousseff e do Comitê Financeiro do PT para a Presidência da República.

Em parecer enviado na tarde desta quarta-feira, 10, para Mendes, que é o relator das contas de Dilma e do PT, Aragão avaliou que os erros apontados pelo parecer dos técnicos do TSE "não comprometeram a regularidade das contas".

Na segunda, técnicos do TSE encaminharam relatório a Mendes pedindo a desaprovação das contas de campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff. No documento, são apontadas divergências tanto nos dados de gastos e receitas apresentados pela candidata quanto nas contas do comitê financeiro do partido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o parecer em mãos, Mendes decidirá nesta quarta seu voto, o que também será feito pelos demais ministros do TSE. As contas de campanha de Dilma e do PT serão julgadas em sessão extraordinária da Corte eleitoral. Esta quarta é o prazo máximo para que o Tribunal decida pela aprovação total, parcial ou pela rejeição das contas de campanha.