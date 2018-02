Procuradoria quer incluir Yeda em ação de improbidade

A ação, que tramita na Justiça Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, está vinculada ao processo que trata da fraude do Detran gaúcho, que pode ter desviado R$ 44 milhões. Proposta em agosto do ano passado pelo Ministério Público Federal, a ação enquadrava Yeda como um dos nove réus.

Em outubro, o TRF retirou a governadora do processo em resposta ao pedido do advogado de Yeda, Fábio Medina Osório. Na ocasião, o tribunal entendeu que a governadora não respondia por improbidade, mas por crime de responsabilidade. Nesse caso, ela deveria ser julgada pela Assembleia Legislativa gaúcha.

No entanto, os procuradores avaliaram que a lei de improbidade administrativa não diferencia agente público de político. Isso significaria que os governadores podem ser processados em ações desse tipo.