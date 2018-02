Procuradoria pede retirada de sites de petistas em MG A Procuradoria Regional Eleitoral em Minas Gerais (PRE-MG) solicitou que sejam retirados da internet os sites de apoio ao ex-ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, e ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, que disputaram no último domingo uma prévia para a escolha do pré-candidato do PT ao governo de Minas. A consulta interna foi vencida por Pimentel.