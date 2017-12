Procuradoria pede fim de nepotismo em cidade do Piauí A Procuradoria-Geral da República pediu na segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão de liminar que garante a contratação de parentes de integrantes do Executivo e do Legislativo na prefeitura de Beneditinos (PI), a cerca de 90 quilômetros de Teresina. Nepotismo é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos. De acordo com a procuradoria, as autoridades locais atropelam a Constituição e preenchem cargos de maneira a satisfazer interesses privados, ignorando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Este texto foi ampliado às 15h46